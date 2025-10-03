வார பலன்கள் - மீனம்

வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளைக் குறித்த நேரத்திற்குள் முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரம் மூலமும் சிறிது கூடுதல் வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் அனாவசியப் பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். கலைத்துறையினர் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகளால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைப்படி நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
