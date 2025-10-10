வார பலன்கள் - மீனம்

தொழிலை உங்கள் விருப்பம் போல் விரிவுபடுத்துவீர்கள். முக்கிய முடிவுகளைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளைக் குறித்த காலத்திற்குள் முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு சக வியாபாரிகளின் மத்தியில் மதிப்பு ஏற்படும். விவசாயிகளுக்கு பயிரில் புழு, பூச்சிகளின் தொல்லை இராது.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள். பெண்கள் உடன்பிறந்தவருக்கு தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் பள்ளிக்குப் பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
