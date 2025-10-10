வார பலன்கள் - மேஷம்

குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உற்றார், உறவினர் இல்லம் தேடி வருவார்கள். முகத்தில் வசீகரமும் முகத்தில் மிடுக்கும் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய வழிகளில் வருமானத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மேலிடத்திலிருந்து புதிய பதவிகள் தேடிவரும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் குறையும் அதேசமயத்தில் செலவுகளையும் குறைத்துக்கொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் கணவருடன் அன்புடன் பழகுவீர்கள்.
மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த பாடங்களில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
