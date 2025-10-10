வார பலன்கள் - ரிஷபம்

வருமானம் படிப்படியாக உயரும். பழைய கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள். சிலர் வீடு, நிலம் வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வந்துசேரும். வியாபாரிகள் கடுமையாக உழைத்து முன்னேற்றப் பாதையில் செல்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைப் பராமரிப்புச் செலவு அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்குப் பெயரும் புகழும் கூடும். கலைத்துறையினர் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சியை அடைவீர்கள். பெண்கள், பிள்ளைகளின் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து படித்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
