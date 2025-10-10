வார பலன்கள் - மிதுனம்

தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பயணங்கள் செய்து நன்மை அடைவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் விளைச்சல் அதிகரித்து புதிய இலக்குகளை எட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் உயர்ந்தவர்களைச் சந்திப்பீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
