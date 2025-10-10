வார பலன்கள் - கடகம்

தெளிவுடன் காரியமாற்றுவீர்கள். நண்பர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். விரும்பிய பயணங்களைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் நல்லாதரவைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள். விவசாயிகளுக்குக் கொள்முதலில் லாபம் உயரும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நலனில் கூடுதல் அக்கறைக் காட்டுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளைப் படைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பெண்களுக்குக் கணவரிடம் அன்பு, பாசம் கூடும். மாணவர்கள் விரும்பிய துறைகளில் படித்து முன்னேறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.