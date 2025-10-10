வார பலன்கள் - சிம்மம்

வாரப் பலன்கள்

வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். யோகா, தியானம் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் கடுமையாக உழைக்க நேரிடும். வியாபாரிகளுக்குப் பல வகையிலும் வருமானம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் கால்நடைகளை வாங்கி அதன் மூலமும் வருமானம் வரக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் முக்கிய பதவிகள் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள். பெண்களுக்கு மழலைப் பாக்கியம் உண்டாகும். மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

