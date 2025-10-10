வார பலன்கள் - கன்னி

எடுத்த காரியம் நினைத்தபடியே நிறைவேறும். வீட்டிலும் வெளியிலும் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் நல்ல முறையில் பேசிப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் செலவு செய்யும் நேரத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்குக் கைநழுவிப் போன குத்தகைகள் திரும்பக் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் எண்ணங்கள் பூர்த்தியாகும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்கள் மனதில் தோன்றும் குழப்பங்களை தியானம் போன்றவற்றைச் செய்து விலக்கிவிடுவீர்கள். மாணவர்களின் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
