வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நிர்வாகத் திறமை அதிகரிக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் போட்டிகளையும் திட்டமிட்டுச் சமாளிப்பீர்கள். விவசாயிகளின் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் படிப்படியாக உயர்வைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியடைவீர்கள். பெண்களுக்கு ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் நண்பர்களின் இடையூறுகளை பொறுமையாக இருந்து சமாளிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 10, 11

