வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

வெளியூர் பயணங்கள் ஈடேறும். குடும்பத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். சொத்துகளில் இருந்து வருவாய் வரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். வியாபாரிகள் லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் ஊடு பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் சில மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வரவேற்புக் கிடைக்கும். பெண்கள், குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக். 12, 13
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.