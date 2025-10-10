வார பலன்கள் - தனுசு

தொழில் சீராக நடக்கத் தொடங்கும். வேலைகளில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் நிம்மதி கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சாதகமான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அமோகமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் செயல்களில் நல்ல திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினரின் வருமானம் உயர்வாக இருக்கும். பெண்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிக்குத் தகுந்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக். 14, 15, 16
