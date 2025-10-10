வார பலன்கள் - மகரம்

வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் நலனில் மேலதிகாரிகள் அக்கறை காட்டுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு சில எதிர்ப்புகள் தோன்றினாலும் அவற்றைச் சமாளிப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரிகளால் தொல்லை ஏற்படாது. கலைத்துறையினர் உயர்ந்தோரைச் சந்தித்த பிறகே முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பெண்களுக்கு கணவருடன் உறவு மேம்படும். மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் படிப்பில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
