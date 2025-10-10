வார பலன்கள் - கும்பம்

வாரப் பலன்கள்

தன்னம்பிக்கையும் திறமையும் கூடும். பெயர், புகழ், அந்தஸ்து, கெüரவம் உயரும். சிலர் புதிய முயற்சிகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகள் கடன் வாங்கி புதிய பொருள்களை விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளாலும் வருமானம் வரும்.

அரசியல்வாதிகள் வழக்குகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்துடன் கேளிக்கைகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.

