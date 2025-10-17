வார பலன்கள் - மேஷம்

கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள். பூர்விக சொத்து லாபம் தரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் அலுவலகத்தில் புதிய மாற்றங்கள் வரும். வியாபாரிகள் விற்பனையில் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள். விவசாயிகள் விவசாய உபகரணங்களைப் பழுது பார்ப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு பிரச்னைகள் படிப்படியாகக் குறையும். கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். பெண்களுக்கு மனதில் இருந்த சஞ்சலமான சிந்தனைகள் குறையும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.