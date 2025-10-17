வார பலன்கள் - ரிஷபம்

ஓய்வில்லாமல் சுறுசுறுப்பாக உழைப்பீர்கள். செல்வாக்கு உயரும். தொழிலில் சிறப்பான அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் மறைமுகப் போட்டிகளைச் சாதுர்யமாக எதிர்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் பழைய பாக்கிகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குப் பயணங்களால் சிறிது அலைச்சல் உண்டாகும். கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்வீர்கள். பெண்கள் பெரியோர்களின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள்
வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
