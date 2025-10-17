வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
உங்கள் செயல்கள் சாதனைகளாக மாறும். வருமானம் இரட்டிப்பாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் கடினமான பணிகளையும் சுலபமாகச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய புதிய கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் மற்ற விவசாயிகளுக்கு தக்க உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத் துறையினர் சூழ்நிலைக்கேற்ப ஊதியத்தை நிர்ணயிப்பீர்கள். பெண்கள் சரியான நேரத்தில் ஆகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்துப் படிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

