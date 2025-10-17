வார பலன்கள் - கடகம்

இல்லத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடக்கும். தொழிலில் லாபம் அடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகப் பயணங்கள் மூலம் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்களில் சமநிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் குரல் உயரக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுடன் ஒற்றுமையாகப் பழகுவீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
