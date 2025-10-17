வார பலன்கள் - சிம்மம்

எடுத்த காரியங்களை எப்படியாவது முடித்துவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் புத்திரப்பேறு உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகளின் ஆசைகள் நிறைவேறும். விவசாயிகள் விளைச்சலில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி ரகசியங்களை எவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவேண்டாம். கலைத்துறையினர் துறையில் படிப்படியான வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் பணிவாக நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
