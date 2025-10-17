வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உற்றார் உறவினர்கள் உங்களிடம் அனுசரணையாக இருப்பார்கள். தொழிலை சீரும் சிறப்புமாக நடத்துவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் உண்மை முகத்தைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் கவனத்துடன் இறங்குவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். கலைத்துறையினர் புதுமைகளைச் செய்வீர்கள். பெண்மணிகள் சுபகாரியங்களை முன்னின்று நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெற்று, பள்ளிக்குப் பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

