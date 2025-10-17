வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
உடல் நலம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். உழைப்புக்கேற்ற வருமானம் கிடைக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் நல்ல முறையில் பேசிப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகளின் உழைப்புக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு பெயரும் புகழும் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். பெண்கள் குடும்பப் பெரியவர்களைச் சந்தித்து ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் தவறான நண்பர்களிடமிருந்து விலகிவிடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

