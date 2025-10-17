வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும். குடும்பத்திலும் மேன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடினமான வேலைகளையும் சரியாகச் செய்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வரவேண்டிய பணம் கைக்கு வந்து சேரும். விவசாயிகள், பால் வியாபாரம் செய்வோர் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளை மேலிடம் கூர்ந்து கவனிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய கலைஞர்கள் நண்பர்கள் ஆவார்கள். பெண்கள் கணவர் வழி உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் வழிகாட்டுதல்படி நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
