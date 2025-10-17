வார பலன்கள் - தனுசு

புதிய சாதனைகளைச் செய்வீர்கள். குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்தஸ்தான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிதாக எவருக்கும் கடன் கொடுக்க மாட்டீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களையும் காய்கறிகளையும் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் வெளியூர் சென்று கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் மதிப்பு மரியாதையை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் அதிகம் பாடுபட்டு படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
