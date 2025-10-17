வார பலன்கள் - மகரம்

நல்லோர் ஆதரவு தொடரும். உடல் உபாதைகள் நீங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பயணங்களில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு மறைமுகப் போட்டிகள் இருக்காது. விவசாயிகள் குத்தகைப் பாக்கிகளைத் திருப்பிச் செலுத்தி விடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குப் பொதுச் சேவையில் சாதனை செய்ய சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வரும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள்.
மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் வெளி விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 17, 18.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.