வார பலன்கள் - கும்பம்

நினைத்த காரியங்கள் நினைத்தபடியே நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் தங்களது அலுவலக அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் வெளியூர்களுக்குச் சென்று வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய சந்தையை நாடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சிகளின் ரகசிய நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள்.
மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் கலந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 19, 20.
