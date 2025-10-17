வார பலன்கள் - மீனம்

மன அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்பாகவே முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் தரமான விதைகளை வாங்கிப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்குச் செலவு செய்து மகிழ்வீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளுக்காக எதிர்காலச் சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேருவீர்கள்.
மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 21, 22, 23.
