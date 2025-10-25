வார பலன்கள் - மேஷம்

சரியாகத் திட்டமிட்டு காரியமாற்றி வெற்றி பெறுவீர்கள். புதிய நிதித் திட்டங்களில் சேர்வீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் கிளை அலுவலகங்களுக்குப் பயணப்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சீரான வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கி
களைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மக்கள் பணிகளில் சாதனை செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலைகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் சிறப்பான மதிப்பெண் வாங்குவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் } அக்டோபர் 24, 25.
