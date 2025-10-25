வார பலன்கள் - மிதுனம்

உங்களுக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர்களின் தவறுகளைப் பெரிதுபடுத்தமாட்டீர்கள். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடமை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் லாபகரமாக அமையும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகையைத் தேடிப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்தை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் சமூகத்தில் கௌரவமான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குடும்ப மேன்மைக்காகப் பாடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 29, 30.
