weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

குடும்பத்தினருடன் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை சாதுர்யமாகச் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் தங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் முக்கிய பிரச்னைகளில் கருத்து கூறாமல் ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் உறவினர்கள், நண்பர்களுக்கு தயங்காமல் உதவி செய்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோர், ஆசிரியர்களின் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions
X
Dinamani
www.dinamani.com