வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

இழந்த அங்கீகாரத்தையும் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் குதூகலம் பூத்துக் குலுங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய அலுவலகத் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நாடிச் செல்வீர்கள். விவசாயிகள் புழு, பூச்சிகளின் தொல்லைகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கு தங்களாலான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்கு சிறிய உதவி செய்ய நேரிடும். பெண்கள் கணவரின் அன்பு, பாசத்தைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

