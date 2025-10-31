வார பலன்கள் - தனுசு

புதிய துறைகளில் அதிரடியாக நுழைவீர்கள். வெளிநாட்டுத் தொடர்பு ஆக்கம் தரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத பதவிகள் தேடிவரும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரிடமும் நட்பாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க அதிக முயற்சிகள் செய்ய நேரிடும். பெண்கள் குடும்பத்திலுள்ளவர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்களுக்கு பழைய முயற்சிகள் இப்போது கைகொடுக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
