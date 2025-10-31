வார பலன்கள் - மேஷம்

முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். பணவசதி அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைத் திறம்படச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக முடியும். விவசாயிகளுக்கு தோட்டம், தோப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் எதிர்ப்பு தோன்றினாலும் கௌரவத்திற்குப் பங்கம் வராது. கலைத்துறையினர் உற்சாகமான மனநிலையில் பணியாற்றுவீர்கள். பெண்கள், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி அடைவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
