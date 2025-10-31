வார பலன்கள் - ரிஷபம்

தொழிலில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளிடத்தில் கூட்டாளிகள் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள்.
விவசாயிகளுக்கு தானிய உற்பத்தியிலும் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் செயல்களை வெளிப்படையாகச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் பழைய ஒப்பந்தங்களை முடித்துக்கொடுத்து புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்களுக்குத் திருமணம் ஏற்பாடாகும். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
