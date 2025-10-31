வார பலன்கள் - மிதுனம்

பணவரவு இரட்டிப்பாகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிராகச் சதிசெய்தவர்கள் அடங்கிவிடுவார்கள். வியாபாரிகளின் பேச்சுக்குக் கூட்டாளிகள் மதிப்பு கொடுப்பார்கள். விவசாயிகள் இடைத்தரகர்களைத் தவிர்த்து நேரடியாக விற்பனை செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் ரகசியங்களை எவரிடமும் வெளியிட வேண்டாம். கலைத்துறையினருக்குக் கைநழுவிப்போன வாய்ப்புகள் திரும்பக் கிடைக்கும். பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய பாடப்பிரிவுகளில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.