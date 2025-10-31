வார பலன்கள் - கடகம்

ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். ஆன்மிகக் காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைப் புகுத்துவீர்கள். உத்யோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். வியாபாரிகள் வண்டி வாகனப் பராமரிப்புக்குச் சிறிது செலவு செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்குப் புதிய குத்தகைகள் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் எவரிடமும் கட்சி ரகசியங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்கள் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்னைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்
களிடம் வீண்வாக்குவாதம் வேண்டாம்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 31, நவம்பர் 1
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.