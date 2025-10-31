வார பலன்கள் - சிம்மம்

நம்பிக்கையானவர்களின் ஆலோசனை மாற்றத்தைக் கொண்டு சேர்க்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகள் ஆதரவாக நடந்துகொள்வார்கள். வியாபாரிகள் சக வியாபாரிகள் மத்தியில் நல்ல பெயரெடுப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் பேச்சுக்குத் தொண்டர்களின் வரவேற்பு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுடன் நெருக்கமாக இருப்பீர்கள். பெண்கள் தெய்வ வழிபாட்டைக் கூட்டிக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் மட்டுமே ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 2, 3, 4
