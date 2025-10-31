வார பலன்கள் - கன்னி

அரசுப்பணிகளில் ஆதாயம் கிடைக்கும். வழக்குகளில் சாதகமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் சங்கங்களில் பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்திடம் பார்த்து நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 5
