வார பலன்கள் - துலாம்

தொழிலை சிறப்பாக விரிவுபடுத்துவீர்கள். எதிர்பார்ப்புகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். வியாபாரிகள் உழைப்பைக் கூட்டிக்கொண்டு முன்னேறுவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தால் கூடுதல் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள் . பெண்கள் புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேர்வீர்கள். மாணவர்கள் அதிகாலை எழுந்து படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 6
