வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

பழைய கடன்கள் வசூலாகும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்து லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழலைத் தங்களுக்குச் சாதகமாக்கிக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வெளியிலிருந்து புதிய முதலீடுகள் கிடைக்கும். விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரிடம் கவனமாக நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை ஊக்கப்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தாருடன் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் தீவிர ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
