வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
புத்திசாலித்தனமும் ஞாபகசக்தியும் கூடும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்துக்குப் பாடுபடுவீர்கள். தியானம், பிராணாயாமம் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் நன்றாகச் சிந்தித்து முதலீடுகளைச் செய்யவும். விவசாயிகள் தரமான விதைகளை விதைப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்குச் சரியான தகவல்களை அனுப்புவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பெயர், புகழ் கூடும். பெண்கள் அனாவசிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

