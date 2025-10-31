வார பலன்கள் - கும்பம்

குடும்பத்தினருடன் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் கடமையுணர்ந்து பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் குறைகளை குறைத்துக்கொண்டு பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களின் நன்மதிப்புக்குள்ளாவீர்கள். பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள் .
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
