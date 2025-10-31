வார பலன்கள் - மீனம்

பெற்றோரின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வீர்கள். தொழிலில் இருந்த தடை, தாமதம் விலகும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கடையை அழகுபடுத்தி வாடிக்கையாளர்
களைக் கவருவீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளை அடைத்துவிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஒத்துழைப்பால் மேன்மையடைவீர்கள். கலைத்துறையினர் கவனமாக இருந்து போட்டிகளைச் சமாளிப்பீர்கள். பெண்கள் ஆடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்களுக்கு விளையாட்டில் ஆர்வம் கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
