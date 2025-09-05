வார பலன்கள் - மிதுனம்

உங்கள் சமயோஜித புத்தி இக்கட்டான தருணங்களில் கைகொடுக்கும். வயிறு சம்பந்தமான நோய்கள் தீரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளை கச்சிதமாகச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு புதிய முயற்சியால் வியாபாரம் பெருகும். விவசாயிகள் உடலுழைப்புக்கேற்ற பலன்களைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் பொறுமைக்காப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்மணிகள் குடும்பத்திற்காக விட்டுக்கொடுப்பீர்கள். மாணவ மணிகள் தேவையில்லாத பிரச்னைகளிலிருந்து விலகியிருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 5
