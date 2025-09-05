வார பலன்கள் - மேஷம்

தொழிலில் லாபம் கிட்டும். சுபகாரியங்கள் சிறப்பாக நடந்தேறும். மனதிற்கினிய பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகளை மேலதிகாரிகள் கருணையுடன் பரிசீலிப்பார்கள். வியாபாரிகள் பொறுமையாக இருந்து வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் பொதுச்சேவையில் அனுகூலம் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் நல்ல நிலையை எட்டிவிடுவீர்கள். பெண்மணிகள் குடும்ப நலம் சீராகவும் ஒற்றுமையுடன் இருக்கக் காண்பீர்கள். மாணவ மணிகள் அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.