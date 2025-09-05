வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
பேச்சுத்திறமையால் காரியங்களைச்சாதிப்பீர்கள். வங்கிக்கடனால் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியில் உயர்வு காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் திருப்திகரமாக வியாபாரத்தை நடத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பணிகள் அனைத்தும் சுமுகமாகவே நடக்கும்.

அரசியல்வாதிகளின் கனவுகள் நனவாகும். கலைத்துறையினர் போட்டி,பொறாமைகளைக் காண்பீர்கள். பெண்மணிகள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவ மணிகள் பெற்றோரின் அறிவுரைப்படி நடந்துகொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

