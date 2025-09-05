வார பலன்கள் - ரிஷபம்

பொருளாதாரம் சீராகச் செல்லும். பழைய கடன்களை அடைத்து விடுவீர்கள். மனபயம், குழப்பம் விலகிவிடும். செயலில் வெற்றி கிட்டும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு தடைகள் விலகிவிடும். வியாபாரிகள் சரியான கணக்குகளை அரசுக்குச் சமர்ப்பீர்கள். விவசாயிகள் பயிர்களில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் படிப்படியாய் உயரும். பெண்மணிகளுக்கு தனலாபம் உண்டாகும்.
மாணவ மணிகள் எதையும் சிந்தித்துச் செயலாற்றுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
