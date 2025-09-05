வார பலன்கள் - கடகம்

குடும்பத்தில் நிம்மதி நிறையும். சமுதாயத்தில் உங்கள் பெயர், கௌரவம் கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊழியர்களின் அன்பும் ஆதரவும் தொடர்ந்து கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் திறமைகளில் புதுப்பொலிவைக் காண்பீர்கள். பெண்மணிகள் குழந்தைகளால் சந்தோஷமடைவீர்கள். மாணவ மணிகள் நண்பர்களிடம் அதிகம் நெருங்காமல் பழகவும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 6, 7, 8.
