வார பலன்கள் - சிம்மம்

புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். தொழிலில் தடைகளைத் தகர்ப்பீர்கள். புதிய இலக்குகளை எட்டுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் அமைதியாகப் பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பழையகடன்கள் அடைபடும். விவசாயிகள் விளைச்சலில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மாற்றுக்கட்சியினரும் நண்பர்களாக மாறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பயணங்களால் நன்மை. பெண்மணிகளுக்கு உடல், மனநலம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவ மணிகள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 9, 10.
