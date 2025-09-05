வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தடைக்கற்களைப் படிக்கற்களாக மாற்றிக்கொள்வீர்கள். காரியங்களில் வளர்ச்சி உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் கடன்களைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையில் புதிய அணுகுமுறையைப் புகுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் நலனைப் பேணுவீர்கள். பெண்மணிகள் ஆன்மிகத்தில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள். மாணவ மணிகள் வெளி விளையாட்டுகளில் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 11.

