வார பலன்கள் - துலாம்

புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். குழந்தைகளை நல்லமுறையில் வளர்ப்பீர்கள். பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு நிர்வாகத்திறமை வெளிப்படும். வியாபாரிகள் வியாபாரம் சார்ந்த முடிவுகளைத் தள்ளிவைக்கவும். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகளிடம் ஒற்றுமை கூடும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய தொண்டர்கள் கிடைப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு சில வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பெண்மணிகள் பெற்றோரிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவ மணிகளின் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
