weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

அனைத்துக் காரியங்களிலும் புத்திசாலித்தனமாக நடந்துகொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளை விருப்பு வெறுப்பின்றிச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு தொல்லைகள் எதுவும் ஏற்படாது. விவசாயிகள் பழைய குத்தகை பாக்கிகளை உபரி வருமானத்தால் அடைத்துவிடுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தங்கள் செயல்களால் வெற்றி பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் முயற்சிகள் வெற்றி இலக்கை எட்டும். பெண்மணிகள் குடும்பப் பொறுப்பைச் செயல்படுத்துவீர்கள். மாணவ மணிகளின் படிப்பில் சுலபமாக வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

